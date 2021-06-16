Kastamonu'da 450 yıllık Acem Hanı "gastronomi merkezi" olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da 450 yıllık Acem Hanı "gastronomi merkezi" olacak

Kastamonu'da 450 yıllık Acem Hanı 'gastronomi merkezi' olacak
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediyesince "gastronomi merkezi" olarak kullanılması planlanan 450 yıllık Acem Hanı'nda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Belediyesince "gastronomi merkezi" olarak kullanılması planlanan 450 yıllık Acem Hanı'nda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentteki bir restoranda düzenlenen "Acem Hanı Gastronomi Merkezi fizibilite ve analiz raporu kapanış toplantısında" yaptığı konuşmada kentin turizm alanında potansiyelinin güçlü şekilde yükseldiğini söyledi.

Kısa sürede bunun güçlü yansımalarının görüleceğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kastamonu eşsiz tarihiyle kültürüyle, gastronomi alanında, yeme-içme kültürü anlamında da engin bir zenginliğe sahip. Bununla alakalı akademisyenlerimizle bu işe meraklı vatandaşlarımızla öğretmenlerimizle ve ferdi çalışma yapan değerli araştırmacılar da var. 850'ye yakın kayıt altına alınmış, oldukça zengin yöresel mutfağa sahip bir yöre burası. Kastamonu olarak öncelikli hedeflerimizden biri UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmak. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla çok ciddi bir faaliyete başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu konudaki başvuruyla alakalı gerekli işlemlerimizi yine planımızın içerisinde tamamlayacağız. Kastamonu'ya zaten bu yakışıyor."

"Pandemi sürecinde doğallığın önemini gördük"

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun gastronomi alanında çok zengin kültüre sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun zenginliğinin geçmişten geleceğe taşınması gerektiğini anlatan Vidinlioğlu, "KUZKA'dan bu proje karşılığında alabileceğiniz destek yaklaşık 4-5 milyon lira civarında ama bu işin maliyeti 12-13 milyon lirayı bulacak. Bu çok ciddi bir iş, hem yemek atölyeleri olacak hem yöresel ürünler olacak hem de restoran kısmı olacak. Pandemi sürecinde yaşadıklarımıza bakıldığında doğallığın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Eski lezzetlerimizin ne kadar önemli olduğunu kavradık. Bunları gelecek nesillere mutlaka aktarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir hedefimiz var"

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını bildirerek, "Konsepti ve maliyet çalışmaları da bu fizibilitenin içerisinde gerçekleştirildi. Gastronomi Merkezi, Kastamonu için oldukça önemli bir noktada. Aslında ilimizin temel bir yapı taşını oluşturacak. Kastamonu'nun hedefi UNESCO yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmak. Tabii ki yaratıcı şehirler ağına dahil olmak birçok kurum ve kuruluşun senkronize bir şekilde çalışması ve birlikte hareket etmesiyle başarılabiliyor. Şu anda Türkiye'de üç tane gastronomi şehri bulunmakta. Dünya genelinde de şu anda 36 tane gastronomi alanında şehir bulunuyor. Bu anlamda aslında zorlu bir hedefimiz var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Acem Hanı Gastronomi Merkezi projesi fizibilite ve analiz raporunun sunumu yapıldı.

Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan tarihi Acem Hanı Gastronomi Merkezi Restorasyon Projesi'nin yaklaşık 12 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi handa yöresel mutfağın tanıtımı yapılacak, Kastamonu yemeklerine ilişkin eğitimler verilecek, gastronomi alanında bilimsel toplantılar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Emel Sayın Enis Arıkan
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da 450 yıllık Acem Hanı "gastronomi merkezi" olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:42:50. #1.14#

title