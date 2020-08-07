Kastamonu'da 4 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da 4 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 4 pozitif vakanın çıktığı Karadonu köyü, kaymakamlık kararı ile 14 gün karantinaya altına alınarak köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kastamonu'da 4 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı
07.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:25

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 4 pozitif vakanın çıktığı Karadonu köyü, kaymakamlık kararı ile 14 gün karantinaya altına alınarak köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Küre ilçesine bağlı Karadonu köyünde son iki günde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Testlerin sonuçlanmasının ardından pozitif vakaların temaslı olduğu kişi sayısının ise fazla olduğu belirlendi. Tespit sonrasında vakaların yaşadığı Karadonu köyü, kaymakamlık kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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