Kastamonu'da 4 kişi uyuşturucu kullanırken gözaltına alındı
Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.
03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:08
Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında toz esrar ile sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA