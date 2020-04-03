Kastamonu'da 4 kişi uyuşturucu kullanırken gözaltına alındı Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında toz esrar ile sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA