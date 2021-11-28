Kastamonu'da 4 kilo 154 gram esrarla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da 4 kilo 154 gram esrarla yakalanan kişi tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da 4 kilo 154 gram esrarla yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 154 gram esrarla yakalanan kişi tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 154 gram esrarla yakalanan kişi tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik narkotik köpeği "Ceku" eşliğinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir iş yeri ve ikamette gerçekleştirilen aramada 4 kilo 154 gram kubar esrar ve 103,88 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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