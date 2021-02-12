Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (2)
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Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (2)

12.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi

Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (2)
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (2)
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (2)
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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