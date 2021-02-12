Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi

Vatandaşlardan Turhan Bulut ise sabah namaza kalktığı sırada depremin olduğunu söyledi.

Bir anda her yerin sallanmaya başladığını anlatan Bulut, "Yatak odasında gardırop kapakları gezinmeye başladı. Bir iki saniye arayla deprem 2 defa oldu gibi geldi bana. İkincisi biraz daha hafifti. Bir şey yapamadık, elden bir şey gelmiyor. Allah'ın takdiri." diye konuştu.

İlk anda sokağa çıkamadıklarını dile getiren Bulut, "Aniden başladı ve bitti. Bir anda herkes evinde uyandı. Bütün ışıklar yandı. Aniden olan bir şey olduğu için bir şey yapamıyorsun. Elin ayağın kuruyor bir anda." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Karamukmolla köyü olan saat 06.38'de 4,5 şiddetine deprem meydana geldiği aktarıldı.

Deprem sonrası Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Vali Çakır başkanlığında toplandığı bildirilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda yıkılan bina, can kaybı ve yaralanma tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu UMKE'den yapılan açıklamada da "Şu an için yapılan çalışmalarda herhangi bir vatandaşımızın ihbarı bulunmamaktadır. Tüm Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kastamonu UMKE olarak her türlü afet ve olağan dışı duruma karşı hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor