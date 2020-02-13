Kastamonu'da 399 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kastamonu'da aracında 399 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
13.02.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:28
Kastamonu'da aracında 399 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kastamonu-İstanbul kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, çeşitli markalarda 399 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA