Kastamonu'da 399 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kastamonu'da 399 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu'da aracında 399 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:28
Kastamonu'da 399 uyuşturucu hap ele geçirildi

'da aracında 399 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kastamonu-İstanbul kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli markalarda 399 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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