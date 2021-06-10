Kastamonu'da 37 kişiye 33 bin lira para cezası kesildi
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Kastamonu'da 37 kişiye 33 bin lira para cezası kesildi

Kastamonu'da 37 kişiye 33 bin lira para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu Valiliğinde yapılan denetimlerde toplam 37 kişiye 33 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinde yapılan denetimlerde toplam 37 kişiye 33 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliği, 03-09 Haziran 2021 tarihleri arasında usulüne uygun maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 2 ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan 32 kişi olmak üzere toplam 37 kişiye 33 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

10 Haziran tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 4 kişinin Kastamonu Valiliğinde belirlenen yurtlarda bulundurulduğunun belirtildiği açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin de devam ettiği ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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