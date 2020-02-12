Kastamonu'da 317 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Haberler » Güncel » Kastamonu'da 317 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haber

Kastamonu'da 317 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

12.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:56
Kastamonu'da 317 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

'da kar yağışı nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.


Kent merkezinde 52, ilçelerden Ağlı'da 13, İnebolu ve Araç'ta 8'er, Seydiler ve Azdavay'da 12'şer, İhsangazi ve Bozkurt'ta 6'şar, Çatalzeytin'de 2, Daday ve Taşköprü'de 54'er, Devrekani'de 39, Hanönü'de 11, Küre'de 19 ve Tosya'da 21 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler