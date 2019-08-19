Kastamonu'da 3 gündür kayıp olan şahıs için aramalar sürüyor

Kastamonu'da 3 gündür kayıp olan şahıs için aramalar sürüyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Çamlıbük köyünde 3 gün önce kaybolan Halil Akbaş adlı şahsı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

19.08.2019 15:36
Kastamonu'da 3 gündür kayıp olan şahıs için aramalar sürüyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Çamlıbük köyünde 3 gün önce kaybolan Halil Akbaş adlı şahsı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay'da Çamlıbük köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Halil Akbaş, Cuma gönü çıktığı evine bir daha dönmedi. Traktörü ile köyden ayrılan Halil Akbaş, en son Azdavay ilçe merkezinde görüldü. Kayıp ihbarı üzerine Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından köylülerle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cuma gününden beri süren aramalarda henüz sonuç alınamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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