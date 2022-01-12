Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu - Haberler
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Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile 1 ahır alevlere teslim oldu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile 1 ahır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Başköy Köyü Meyiller Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Mert ve Şaban Mert'e ait 3 ev ve 1 ahırda henüz belirlenemeyen 1 sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek üzere olay yerine itfaiye ve Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangının diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için ekipler, müdahalesini sürdürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'da 3 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

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