Kastamonu'da 3 dilenciye bin 27 lira para cezası verildi

Kastamonu'da "Cenazemiz var, aracımız arızalandı yolda kaldık" bahanesiyle kara yolunda durdurdukları vatandaşlardan para isteyen üç kişiye jandarma tarafından bin 27 lira idari para cezası uygulandı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolunun Çiçekyayla mevkisinde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yolun kenarında park halindeki araç ile birlikte 3 kişiyi tespit eden jandarma ekipleri, şahıslara toplam bin 27 lira para cezası uyguladı.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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