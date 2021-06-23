Kastamonu'da 28 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ten 28 gündür haber alınamıyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ten 28 gündür haber alınamıyor.

Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kök'ün yakınlarının, durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile jandarma komando ve jandarma asayiş timlerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği aramalarda iz takip köpekleri kullanılıyor.

Drone ile arazinin havadan tarandığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor