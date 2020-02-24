Kastamonu'da 272 adet ecstasy hap ele geçirildi
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Kastamonu'da 272 adet ecstasy hap ele geçirildi

Kastamonu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 272 adet ecstasy hap ele geçirdi.

24.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:16
Kastamonu'da 272 adet ecstasy hap ele geçirildi

'da ekipleri, yaptıkları operasyonda 272 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 272 adet ecstasy hap gele geçirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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