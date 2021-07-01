Kastamonu'da 248 TL olan sulama ücreti 60 TL'ye çekildi
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Kastamonu'da 248 TL olan sulama ücreti 60 TL'ye çekildi

Kastamonu'da 248 TL olan sulama ücreti 60 TL'ye çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Daday Ziraat Odası'nın talepleri doğrultusunda sulama için belirlenen ücretlendirmeler DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlendi.

Daday Ziraat Odası'nın talepleri doğrultusunda sulama için belirlenen ücretlendirmeler DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlendi. 248 TL olan sulama ücreti, 60 TL'ye çekildi.

Daday Bezirgan Barajı sulaması ve halen yapımına devam edilen yatırımlar ile ilgili konular hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) Kastamonu Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve Şube Müdürü Gökhan Gündoğan, Daday Ziraat Odası Başkanı M. Levent Uğuzbalaban'ın daveti üzerine Daday'a geldi. Daday Ziraat Odasında gerçekleşen programda ilçenin önemli tarım ürünleri ve yetiştiriciliği arasında yer alan şeker pancarı ve yem bitkileri sulama ücretleri görüşüldü. Daha önce açıklanan ve Ziraat Odası tarafından yüksek bulunan şeker pancarı sulama ücreti 248 TL, yem bitkileri 159 TL'den sabitlenerek 60 TL'ye çekildi. Talebi yerinde bulan DSİ 23. Bölge Müdürü Yaroğlu, ayrıca Çayırlı köyü Selimoğlu Mahallesinde iki yıldır sürekli arıza veren ve sağlıklı şekilde kullanılamayan borunun 15 gün içinde çelik borularla değiştirileceğini ve Bezirgan Barajının yarım kalan kısımlarının en fazla 1 yıl içinde biteceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren istek ve taleplerini dinleyerek çözümü noktasında yardımcı olan DSİ Bölge Müdürü Yaroğlu'na ve Şube Müdürü Gökhan Gündoğan'a teşekkür eden Daday Ziraat Odası Başkanı M. Levent Uğuzbalaban, çiftçinin, üreticinin ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da 248 TL olan sulama ücreti 60 TL'ye çekildi - Haberler Ekonomi
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