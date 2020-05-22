Kastamonu'da 24 bin 700 nüfuslu Cide ilçesinde 6 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı
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Kastamonu'da 24 bin 700 nüfuslu Cide ilçesinde 6 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin 500 gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kastamonu'da 24 bin 700 nüfuslu Cide ilçesinde 6 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı
22.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:11

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin 500 gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde, 21 Mart'ta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Çeşitli meslek grubu ile gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekip, köyleriyle birlikte 24 bin 700 nüfusu bulunan ilçede sokağa çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım için gece gündüz çalışıyor.

Kaymakam Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında çalışmalara daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi.

Grup üyelerinin sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çalışmalarına devam ettiğini anlatan Açıkgöz, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışlarının kısıtlanması kararının ardından Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü olarak vakit kaybetmeden bin gıda kolisi dağıtma planı yaptık. Sayın vekilimiz Murat Demir ile başlayan, iş adamlarımızla devam eden, Cide Dernekler Federasyonunun desteğiyle güçlenen bu girişimimizde kısa sürede ciddi sayıda gıda kolisi dağıtma hedefini ortaya koyduk. Geride bıraktığımız süreçte Cide'de 65 yaş kısıtlaması sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılarımız ile yaşlarına bakılmaksızın muhtaç olduklarını tespit ettiğimiz hanelere toplam 6 bin 500 adet gıda kolisi dağıttık." dedi.

Cide'nin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Açıkgöz, "Cide'nin 75 köy ve 16 mahallesi var. Sadece 510 kilometre köy yol ağımız var. Buna rağmen bir günde 1200 gıda kolisini dağıtacak profesyonelliğe ulaşan Vefalılar grubunun her bir üyesine ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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