Kastamonu'da 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.





AA muhabirinin, Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor.





Kar nedeniyle, Azdavay'da 7, Devrekani'de 4, Doğanyurt'ta 1, İnebolu'da 5, Küre'de 3 ve Şenpazar'da 3 köye ulaşım sağlanamıyor.





Ekipler, kapalı bulunan 23 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.