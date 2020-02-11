Kastamonu'da 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

11.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:02

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Araç, Tosya ve Seydiler'de 2'şer, Ağlı'da 3, İhsangazi'de 6, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar'da 9'ar, Çatalzeytin'de 12, Hanönü ve Bozkurt'ta 13'er, İnebolu'da 16, Devrekani'de 19, Daday'da 20, Küre'de 21, Azdavay'da 23, Taşköprü'de 28 olmak üzere 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA