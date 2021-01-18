Kastamonu'da 20 ile 50 santimetre kar bekleniyor

Kastamonu'nun kıyı kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kastamonu'nun kıyı kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 20-50 santimetre arasında olacağının ifade edildiği açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu