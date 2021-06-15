Kastamonu'da 20 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Kastamonu'da 20 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da 20 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 20 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 20 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kök'ün yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile jandarma komando ve jandarma asayiş timlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

İz takip köpekleri ve drone ile de destek verilen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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