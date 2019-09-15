Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15.09.2019 02:50

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Zafer Ergün'ün (73) kullandığı 37 AAL 810 plakalı otomobil, Ufuk Yücebıyık (51) idaresindeki 37 AC 771 plakalı otomobille Olukbaşı mevkisinde çarpıştı. Ergün'ün kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile 37 AAL 810 plakalı otomobilde bulunan Özgür Çağan Aytekin (5) ve Latife Ergün (65) yaralandı.

Yaralılardan Ahmet Zafer Ergün ve Latife Ergün ile Özgür Çağan Aytekin Kastamonu Devlet Hastanesi'nde, Ufuk Yücebıyık ise kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA