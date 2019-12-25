Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:34
Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanağa köyü muhtarı İbrahim Tansever (50) yönetimindeki 57 DD 813 plakalı otomobil, Kastamonu-Daday kara yolu Gölköy mevkisinde Mahir Rüzgar'ın (41) kullandığı 37 BG 393 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Tansever ve Rüzgar ile Ayşe Rüzgar (34) yaralandı.

Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Tansever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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