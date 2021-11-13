Kastamonu'da 2 otomobil çapıştı, 11 kişi yaralandı - Haberler
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Kastamonu'da 2 otomobil çapıştı, 11 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da 2 otomobil çapıştı, 11 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş. idaresindeki 34 BH 5758 plakalı otomobil ile Davut İ. yönetimindeki 81 BF 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Yasin Ş., Davut İ. ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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