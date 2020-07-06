Kastamonu'da 2 mahalle karantinaya alındı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahallede karantina uygulanıyor.
06.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:26
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahallede karantina uygulanıyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı İğdir köyünün Merkez Mahallesi ile Curalar Mahallesi salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA