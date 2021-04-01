Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, hızlı vaka artışı nedeniyle Yukarımescit ve Aşağımescit köylerinin 10 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin köylerde gerekli tedbirleri alacağı bildirilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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