Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

10.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:47
Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Karaköy ve Kuşçular köylerinde son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle iki köy 10 gün karantinaya alındı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köylerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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