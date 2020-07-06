Kastamonu'da 2 köy daha karantina altına alındı Kastamonu'da 2 köy daha karantina altına alındı Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantina altına alındı.

Kastamonu'da 2 köy daha karantina altına alındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantina altına alındı.

Küre Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada halk sağlığını korumak ve yen tip korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Küre'de merkez İğdir Köyü ile Curalar Köyü'nün salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı, söz konusu köylere giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği açıklanarak gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı kaydedildi. Son alınan karantina kararlarının ardından Kastamonu'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: İHA