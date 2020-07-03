Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Kastamonu'da, 2 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
03.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:37
Kastamonu'da, 2 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İki grup arasında Topçuoğlu Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada M.H. ve K.D. yaralandı.
Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan Ö.K, F.Ö. ve M.S, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA