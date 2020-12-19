KASTAMONU - 2 katlı ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Badem Arkı mevkisinde Zeki Kavlak'a ait 2 katlı bağ evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar