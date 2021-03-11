Kastamonu'da 2 katlı ev ile ahır ve odunluk yandı
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Kastamonu'da 2 katlı ev ile ahır ve odunluk yandı

11.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:39
Kastamonu'da 2 katlı ev ile ahır ve odunluk yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ekincik köyünde Safiye Akgül'e ait evde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, 2 katlı ahşap ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere, yangın ihbarının alınmasının ardından itfaiye ve jandarma ekiplerinin köye yönlendirildiğini belirtti.

Yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini anlatan Pişkin, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Ahırda bulunan hayvanlardan telef olan da yok. Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 65 yaş maaşı ile geçimini sağlayan teyzemizi, şimdilik köylüler misafir edecek. İnşallah en kısa sürede biz de enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, teyzemize yeni bir ev yapılması çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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