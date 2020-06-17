Kastamonu'da 2 günde 160 kişiye "maske" cezası Kastamonu'da maskesiz sokağa çıkan 160 kişiye idari işlem yapıldı.

Kastamonu'da maskesiz sokağa çıkan 160 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 Mayıs'ta alınan kararla kent merkezinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezi ve ilçelerde pozitif vaka sayısında artış görüldüğü ve denetimlerin artırılacağının açıklanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-16 Haziran tarihlerinde toplu halde bulunarak sosyal mesafeye aykırı hareket eden, maskesiz sokağa çıkan ve alınan tedbirlere uymayanlara yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, market, kafe, restoran, kargo şirketleri gibi 57 iş yerinde yaptıkları denetimlerde 160 kişiye maskesiz sokağa çıktıkları için idari işlem uyguladı.

Kaynak: AA