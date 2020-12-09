KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

09.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:56

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 ahır yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 ahır yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Tekke köyünde, Niyazi Yıldızoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişikteki, Yıldızoğlu'na ait başka bir eve sıçradı.

Yangına, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdaresi su tankerlerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Evlerin ve ahırların kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tekke köyü muhtarı Yüksel Aktaşoğlu, "2 ev ve 2 ahır yandı. Can kaybımız yok. Devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yangının çıktığı evde dedesi ve anneannesinin ikamet ettiğini ifade eden Satı Yıldızoğlu ise "Yangına yaklaşma ihtimalimiz yoktu. 6 hayvan telef oldu. Hiçbir şey alamamışlar, kendilerini zor çıkarmışlar." dedi.

KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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