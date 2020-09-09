Kastamonu'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
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Kastamonu'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
09.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:16

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çırdak köyünde S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda şüpheliye ait tarlada ekili halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.

S.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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