Kastamonu'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
09.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:16
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çırdak köyünde S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda şüpheliye ait tarlada ekili halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.
S.A, gözaltına alındı.
Kaynak: AA