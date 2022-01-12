Kastamonu'da 2 ahşap ev ile samanlık yandı - Haberler
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Kastamonu'da 2 ahşap ev ile samanlık yandı

Kastamonu'da 2 ahşap ev ile samanlık yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesindeki 2 ahşap ev ile alevlerin sıçradığı samanlık, kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesindeki 2 ahşap ev ile alevlerin sıçradığı samanlık, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, söndürüldü.

Pınarbaşı'na bağlı Meyiller Mahallesi'nde, Ramazan Mert ve Hilmi Şirin'in yan yana olan müstakil evlerinde, içeride kimse yokken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahalleye döndüklerinde alevleri gören Mert ve Şirin, büyük üzüntü yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, alevler de rüzgarın etkisiyle Şirin'e ait samanlığa sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ahşap evler ile samanlık, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.


Kastamonu'da 2 ahşap ev ile samanlık yandı

Kastamonu'da 2 ahşap ev ile samanlık yandı

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