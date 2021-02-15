Kastamonu'da 17 ilçede yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi
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Kastamonu'da 17 ilçede yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi

15.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:02
Kastamonu'da 17 ilçede yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağlı, Hanönü, İhsangazi, Taşköprü, Küre, Doğanyurt, Cide, Seydiler, Devrekani, Araç, Şenpazar, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tosya ilçesindeki köy okullarında yüz yüze eğitime devam edildiği ifade edildi.

İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde de yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verilmiş, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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