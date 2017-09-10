Kastamonu'da 155 Kaçak Yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Karadeniz'e açılmak üzere bekleyen 155 kaçak göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cide ilçesi Değirmenağzı köyü mevkisinde operasyon düzenledi.



Operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 155 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Kaçakların, Karadeniz üzerinden Romanya'ya gitmek için bekledikleri öğrenildi.



Kaçaklar, Cide İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.