Kastamonu'da 155 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Yenice köyü yakınlarında 155 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Yenice köyünde Romanya'ya gitmek üzere Kastamonu'ya gelen Suriye uyruklu 155 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan göçmenler karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenlerin Kastamonu İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Cide'de iki hafta önce de İlyasbey köyü yakınlarında Romanya'ya gitme hazırlığı yapan 255 kaçak göçmen yakalanmıştı. - KASTAMONU