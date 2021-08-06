Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı

Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman balyası kül oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman balyası kül oldu.

Kösen köyü mevkisinde Salih Kuru'ya ait çiftlikte açık alanda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 150 ton saman balyası kül oldu.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı
Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı
Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı
Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Burak Elmas Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:57:47. #1.14#

title