Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
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Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi.

Kastamonu'da, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 2019 yılında oluşturulan Adalet Ormanına fidan dikilirken, Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, gazetecilere, 15 Temmuz'da yaşananları unutturmak istemediklerini söyledi.

Bu kapsamda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi etkinliği yaptıklarını belirten Özdemir, "15 Temmuz şehitlerimiz için Adalet Ormanımıza 50 sarıçam fidanı diktik. İleride her biri gölgesinde insanların nefeslenebileceği bir ağaç olacak." dedi.

Program kapsamında Kastamonu Şehitliği'nin de ziyaret edildiğini ifade eden Özdemir, bu vatan için canını veren tüm şehitler ve gaziler için dua ettiklerini kaydetti.

Programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Çaykara, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Baş ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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