Kastamonu'da 15 ilçede yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 15 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

Ağlı, Hanönü, İhsangazi, Taşköprü, Küre, Doğanyurt, Cide, Seydiler, Devrekani, Araç, Şenpazar, İnebolu, Abana, Çatalzeytin ve Daday'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde de yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verilmiş, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor