Kastamonu'da 14 kilogram eroin ele geçirildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224,02 gram eroin ele geçirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224,02 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik arama köpeğinin tepkisi üzerine otomobilde yapılan aramada, 26 paket içinde 14 kilo 224,02 gram eroin bulundu.
Otomobilde bulunan S.A. ve E.A. gözaltına alındı.