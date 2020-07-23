Kastamonu'da 11 suçtan aranan kişi yakalandı Kastamonu'da 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Kastamonu'da 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kasten öldürme, yaralama, yalan tanıklık, ruhsatsız silah taşıma gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan T.Ö'nün (41) yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

Ekibin çalışması sonucu T.Ö, Bostan köyü Diphan mevkisinde saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA