Kastamonu'da 10 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
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Kastamonu'da 10 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da 10 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kök'ün yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) yanı sıra köylüler de destek veriyor.

İz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verilen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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