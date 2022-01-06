Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı - Haberler
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Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 2021 yılı içerisinde Kastamonu'da il genelinde toplam 11 bin 751 katılımcıya "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 2021 yılı içerisinde Kastamonu'da il genelinde toplam 11 bin 751 katılımcıya "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde Kastamonu'da il genelinde 8 bin 593'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 11 bin 751 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirmede bulundu.

Proje kapsamında anne ve babalara, "Sizlerin yetiştirmiş olduğu fidanları başkalarının soldurulmasına izin vermeyin" sloganı ile birlikte Kastamonu da hedefin uyuşturucuya hayır diyebilen bir toplum inşa etmek olduğu aktarıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, "En İyi Narkotik Polisi Anne, Gençlik Modülü ve Narkorehber eğitimleri 2022 yılı içerisinde de başarılı bir şekilde ara vermeden devam edecektir" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

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