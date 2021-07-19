Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu

Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Efe" isimli 1 tonluk dana 20 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Efe" isimli 1 tonluk dana 20 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kastamonu'da besicilik yapan Alican Tağlı'ın kurban pazarına getirdiği dana, kilosuyla dikkati çekiyor.

Tağlı, AA muhabirine, baba mesleği olan besiciliği çocukluğundan beri yaptığını söyledi.

Pazara 20 dana daha getirdiğini anlatan Tağlı, "Efe, pazara getirdiğim danalardan biri. Pazardaki en büyük dana. 1 yaşındayken almıştım. O zamandan büyük bir dana olacağı belliydi. 1,5 yıldır özenle baktım, büyüttüm. Diğer danalarımdan daha gelişmiş durumda." dedi.

Efe'nin çok özel olduğunu dile getiren Tağlı, "Şu ana kadar 8 dana satabildim ancak. Paşa'dan ayrılmak istemiyoruz ama mesleğimiz, mecbur satacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Hande Erçel Hande Yener Kadir Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:54:34. #1.16#

title