Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

12.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:42
Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Ortaburun köyünde son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantina uygulanacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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