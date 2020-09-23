Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

23.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:05
Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanıyor.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Akçabel köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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