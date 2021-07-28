Kastamonu'da 1. İpek Yolu Fuarı açıldı
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Kastamonu'da 1. İpek Yolu Fuarı açıldı

Kastamonu'da 1. İpek Yolu Fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen İpek Yolu Fuarı açıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen İpek Yolu Fuarı açıldı.

Tosya Belediyesi organizesinde, D-100 kara yolu kenarında Yeni Metal Sanayi mevkiinde düzenlenen 1. İpek Yolu Fuarı için açılış töreni düzenlendi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, iş insanları ve esnafla yaptığı görüşmelerde Tosya'nın müteşebbis ruhunu hep örnek gösterdiğini söyledi.

Bunun ne demek olduğunu daha iyi anlamak için Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kısa bir gezinti yapılmasının yeterli olacağını belirten Çakır, buradaki iş insanlarının ihracatta, istihdamda ve üretimde yarıştığını söyledi.

Çakır, Tosya'nın özellikle ahşap alanında Türkiye'de merkez olduğunu dile getirerek, "Bunun yanı sıra Tosya Kastamonu'nun dışarıya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Her gün bu yolda on binlerce, belirli zamanlarda yüz binlerce taşıt akıyor. İnsanların Kastamonu ile alakalı tanışıkları da buradan başlıyor. Dolayısıyla bu güzergahta biz, Tosya ile Kastamonu insanımızı ne kadar buluşturabilirsek bölgemize en güzel hizmeti o şekilde yapmış oluruz. Bu fuarın bu sene ilki açıldı. Yaklaşık iki yıl süren pandemi süresince aslında bu tip organizasyonları da özlemiştik." dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise Tosya'nın var olduğu günden beri gerek kültürel, gerekse ticari anlamda Kastamonu'nun göz bebeği olduğunu kaydederek, "Tosya, ticaretinin içerisindeki farklılıklarla piyasaya bir çok ürünü ulaştırmaktadır. Tabi Tosya D-100 kara yolu üzerindeki Kastamonu'nun bu yakada bulunan tek ilçesi. D-100 kara yolu deyince 36 tane doğu vilayetini bir birine bağlayan ve doğal reklam yapılabilecek bir yol görüyoruz." ifadesini kulandı.

Törende ayrıca, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ve MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar da birer konuşma yaptı.

Vali Avni Çakır, fuarın açılış kurdelesini kestikten sonra beraberindekilerle fuara katılan esnafın stantlarını tek tek ziyaret etti.

Tosya'da üretilen ürünlerin yer aldığı fuar 8 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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