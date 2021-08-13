KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
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KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması ve vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

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