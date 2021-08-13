KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz"
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KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz."

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz'
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz'
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz'
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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